「エロ本」は本当に死んだのか　デジタルシフトに抗い...ひっそり売られる「成人向け雑誌」の現在地

世の中がデジタル社会に変わるまで、成人向け雑誌は男性にとって非常に身近なものだったように思う。よく「小学生の頃、河原に捨てられた雑誌をこっそり拾って読んだ」なんて笑い話があるけれど、昔は成人誌が「誰もが一度は触れたことのある存在」だったに違いない。

今となっては道端にさえ落ちておらず、手に取ったことさえない若者も増えたことだろう。2018年頃からコンビニでの取り扱いが減り、かつてのように気軽に購入できなくなったのも災いして、めっきり存在感が薄れてしまったのである。

しかし、現在も販売が続く雑誌は一定数存在する。店頭から姿を消しても電子書籍に移行するか、懐かしのマガジンが創刊号として復活を遂げるケースも見られるため、成人向け雑誌自体は細く長く残り続ける文化なのだ。

成人向け雑誌、販売形態と気になる読者層は？

・中見出し

都心のコンビニから姿を消し、書店での専用コーナーが縮小された成人向け雑誌のほとんどが、現在は廃刊に追いやられている。出版社は若い世代を取り込み、発行部数をキープするべく試行錯誤を繰り返したが、紙媒体の衰退には抗えない。

もちろん全ての雑誌が終わりを迎えたのではなく、一部はひっそりと残っている。電子書籍に完全移行してリニューアルするほか、未だに冊子として販売されるなど、熱狂的な固定ファンがいればなんとか存続ができるのだ。

最近はウェブ販売が主流で、グラビアページの単品購入が可能など「バラ売り」のような販売形態を取ることも多い。「雑誌丸ごとはほしくないけど、推しのグラビアだけは買いたい」と、カユいところに手が届くサービスは読者としても非常に有難いだろう。ガツンと一発売れずとも、「塵も積もれば山となる戦法」で延命を図るところも少なくはないのだ。

とはいっても、売り上げが安泰だと断言できる雑誌はない。どこも自転車操業状態なのは事実で、筆者である私の現役時代（2016年～2018年半ば頃）でさえ、出版社の人間が「若い人は雑誌を全然手に取らないから」と嘆いていた。その雑誌はDVDの付録がつくのだが、編集部にしょっちゅう「ディスクの使い方がわからない」という基本操作の問い合わせがくるとのこと......。

メインの購入者層がアナログ世代ならば、販売数は大幅に伸びない。販売形態を変えたとしても、雑誌だけでは太刀打ちができないようだ。読者もかなり年齢層が高いとなると、一定の数字はキープできても、盛り返しがかなり難しいように感じる。

・中見出し