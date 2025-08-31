花火大会で割り込みトラブルの複雑胸中　「前、空いてるじゃん」...4時間の待機が崩れた瞬間

夏の風物詩といえば花火大会。都内開催の大規模な花火大会ともなれば、有料席はすぐに完売し、無料で見られる立ち見エリアは場所取りの熱気に包まれる。

「いかによい場所を確保するか」が大きな勝負どころ。早めに到着し、炎天下で数時間立ち続けても前列を守る。花火が上がるまでの時間を飲み物や軽食でつなぎながら、楽しみに待つ――そんな高揚感もまた、花火大会の楽しみのひとつだろう。

しかし、人が集まる場所にはトラブルがつきもの。田村大輔さん（仮名・40代）が体験したのは、まさに「場所取りあるある」といえる理不尽な出来事だった。

守り抜いた場所を奪った一言 「みんな見に来てるんだから」の開き直り

田村さんは、友人とともに花火大会の4時間前から立ち見エリアの場所を確保していた。人通りが多く、視界のよさでも知られるスポットだ。すでに多くの人で埋まり、待機は容易ではなかったそうだ。

それでも前列を押さえることができ、交代でトイレに行きつつ時間をつないでいたという。

「暑さは厳しかったですが、周りの人も静かに待っていて、落ち着いた雰囲気でした」

しかし花火の開始直前、背後から6人組の若者が現れた。学生風の集団で、男性のひとりは派手な髪色に楽器を背負う姿だった。

「前、空いてるじゃん」

そんな声とともに、彼らは田村さんたちの目の前に割り込んできたのだ。驚いた田村さんは思わず声をかけた。

「ここ、何時間も前から場所を取っていたんですが......」

しかし返ってきたのは、あまりにもあっけない答えだった。

「みんな見に来てるんだからいいじゃん」

悪びれる様子はなく、若者たちは楽しそうに談笑を続けた。唯一、ひとりの女性がバツの悪そうな表情を見せたが、それ以上の行動には至らなかったようだ。