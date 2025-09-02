J-CAST ニュース

元モー娘。田中れいな「平成1並びクソババアです」ネットミームめぐり堂々宣言

2025.09.02 15:55
エンタメ班
   元モーニング娘。のメンバーで歌手・女優の田中れいなさんが2025年8月30日、SNSで話題の「平成1桁ガチババア」なるネットミームに言及し、注目を集めている。

  • 田中れいなさんの近影。1989（平成元）年生まれ、35歳だ
  • 自称「平成1並びクソババア」、田中れいなさんのXから
「平成女児ブームに対して平成1桁ガチババアたちが幅利かせてる」

   「2025年=令和7年」の現在、じわじわと広がりを見せる「平成ブーム」。

   7月には、平成に人気を博したロックバンド・ORANGE RANGEが代表曲「イケナイ太陽」の「令和ver.」ミュージックビデオを公開し、9月までに1800万再生を突破した。

   同月には、かつて大きなブームを巻き起こした「たまごっち」の新作が発売。「しずくちゃん」「アフロ犬」といった平成の女子小・中学生を中心に人気を集めた人気キャラクターのグッズが復刻したり、「ガングロキティ」として人気を集めたこんがり日焼けしたキティちゃんのグッズが「トコナツシリーズ」として再登場するなど、各方面で平成を想起させるコンテンツが注目を集めている。

   「平成1桁ガチババア」とは、一般ユーザーが28日投稿した「平成女児ブームに対して平成1桁ガチババアたちが幅利かせてるのキツすぎる」とのポストをきっかけに、話題を集めたネットミームだ。

   「平成っぽさ」を感じるアイテムやコンテンツが再燃するなか、「平成女児ブーム」の中心層をめぐって論争が起こった。平成は1989年1月8日から2019年4月30日の約31年間にわたることから、「どの年代がボリュームゾーンか」という議論を呼んだ格好だ。

   SNSでは、この投稿を発端として「ガチババア」「ガチジジイ」を自称し、当時の思い出や懐かしいネタを発信するユーザーらも見られた。

「平成生まれの女の人がババアってこと...？笑　どこからその言葉生まれたと」
ネットミーム
平成1桁ガチババア
田中れいな
