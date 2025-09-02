登録者数117万人YouTuber・ハウスダストが結婚発表　「二つ返事でオッケー」、母も初めて「いいよ」

美容系YouTuberの「ハウスダスト」さんが2025年9月1日、結婚を発表した。

「籍を入れても、別に何か一緒に住み始めたりとかもしない」

1日公開の「【ご報告】ハウスダスト、結婚します」では、家族の前で左手薬指にはめた指輪を見せ、「やばい。泣きそうになってきちゃった」と感極まった様子で語ったハウスダストさん。

「実は先月、プロポーズされたの。それで指輪を買いに行って。でもまだ籍は入れたわけじゃなくて『結婚します』っていう報告動画なんだけど」と説明し、「家族に発表するタイミングで、（視聴者の）みんなにもカメラ回して発表、みたいな感じにしようかなって」とした。

テロップでは「世にいう別居婚です」とし、「この生活を崩すとかはしなくて、何にも変わらない。それこそ目標の日に籍を入れても、別に何か一緒に住み始めたりとかもしないし、弟と一緒に住むっていうのは変わらない。それも向こうは了承してくれている状態」とした。

ハウスダストさんは5月公開の動画で、弟と一緒に暮らしている理由について、仲がいいことはもちろんだが、「自閉スペクトラム症という発達障害と戦いながら日々を生きているんですね」と明かしていた。