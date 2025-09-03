期限切れの加熱用牡蠣を生食→胃腸炎のBreakingDown選手、今度はスーパーの鶏肉を生食...心配の声

格闘技イベント「BreakingDown」に出場経験のある森さんが2025年8月29日にXで、値引き済みの鶏肉を生食したことを報告。9月3日現在、投稿が途絶えており、注目を集めている。

「スーパーの鶏肉を鳥刺しにして食べた」

森さんは25年2月5日にXで「10日過ぎてたけど賞味期限じゃなくて消費期限だったからセーフしょっ」とつづりつつ、消費期限が1月24日の「加熱調理用」の牡蠣を生食したことを報告。その後投稿が途絶えたが、2月12日に点滴中の写真を公開し、胃腸炎になっていたことを明かしていた。

そんな森さんだが、8月29日にXで「スーパーの鶏肉を鳥刺しにして食べた。やっぱり刺身は最高だな！！」とつづり、鶏肉のパックと、薄切りにした生の鶏肉を醤油につけて箸で掴んでいる写真を公開した。

鶏肉のパックには「生食用」などの記載はなく、消費期限は投稿日翌日の8月30日、10%引きの文字が見える。

また、ポストにはコミュニティノートが付けられており、「鶏肉の生食は食中毒のリスクが高く、危険であるとされています」と注意喚起されていた。

なお、その後、森さんの投稿は途絶えている。

このポストに森さんの元には、「賞味期限近いモモ肉とかヤバイぞ。下手すりゃ牡蠣にあたった時より辛いかもよ」「ギランバレーとかなったら怖すぎる」「ただでさえコロナが流行して大変なときやのに、病院に迷惑かけたらアカンやろ...」という声が集まっていた。