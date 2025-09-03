J-CAST ニュース

「シダマツ」志田千陽＆松山奈未ペアのラストショット　銅メダル手に笑顔「一生忘れることのない幸せな時間」

2025.09.03 16:00
スポーツ班
   パリ五輪・バドミントン女子ダブルスでは銅メダルに輝いた、バドミントン日本代表の「シダマツ」ペア。志田千陽選手と松山奈未選手のペアは8月の「世界バドミントン選手権大会」をもってペア解消となる。そんななか、松山選手が2025年9月1日、自身のインスタグラムを更新し、志田選手とのツーショットを披露した。

  • 松山奈未選手（写真：アフロスポーツ）
  • 松山奈未選手のインスタグラム（＠na3_____7mi）より
  • 松山奈未選手のインスタグラム（＠na3_____7mi）より
  • 松山奈未選手のインスタグラム（＠na3_____7mi）より
  • 松山奈未選手（写真：アフロスポーツ）
「たくさんの方から愛をもらい本当に幸せ者のシダマツでした」

   松山選手は「World Championships 2025」と切り出し、「これまでシダマツを応援してくだった皆様本当にありがとうございました」「私たち最後の世界選手権は3位に終わりました」と報告した。つづけて、こんな思いをつづっている。

「11年間という長い間、ちいとここまで一緒に戦ってこれたこと、いろいろな景色を見せてもらったこと、一生忘れることのない幸せな時間でした」

   また、ファンに向けては「たくさんの方から愛をもらい本当に幸せ者のシダマツでした。ありがとうございました！」「また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています」とつづっていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、赤いノースリーブのユニフォームを着用。バドミントンのコートで、銅メダルを持ち、笑顔のツーショットを披露していた。

   この投稿には、「本当にお疲れ様でした！！」「二人の将来の幸せを祈っています」「キラキラな笑顔」「これからの活躍も楽しみにしています」「銅メダル獲得おめでとうございます」といったコメントが寄せられていた。

