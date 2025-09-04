元NPB助っ人投手、韓国リーグで最多奪三振新記録...「KBO史上最高の投手」地元メディア大絶賛

韓国プロ野球（KBO）リーグのハンファイーグルスに所属するコディ・ポンセ投手（31）が、2025年9月3日に行われたNCダイノス戦でKBOリーグのシーズン最多奪三振記録を樹立した。

今シーズン16連勝で防御率1.76

NCダイノス戦に先発したポンセは、6回を投げ7安打8奪三振3失点（自責3）。この日、8個の三振を奪い、シーズン合計228奪三振とし、これまでのシーズン最多の225奪三振を抜いて記録を塗り替えた。

米カリフォルニア州出身のポンセは、大リーグのピッツバーグ・パイレーツを経て、21年オフに日本ハムに入団した。日本ハムでは2年間プレーし、計24試合に登板して7勝10敗だった。

24年は楽天でプレーし、15試合に登板して3勝6敗、防御率6.72。同年オフに自由契約となり、活躍の場を韓国に求め、KBOリーグのハンファイーグルスに移籍した。

KBOリーグ1年目の今シーズンは、ここまで驚異的な成績を残している。26試合に登板して負けなしの16勝。防御率は1.76だ。防御率、勝利数、奪三振がリーグトップで、今シーズンのMVP有力候補に挙げられている。

今シーズンのポンセの活躍に対して、地元スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）は、最大級の賛辞を贈った。