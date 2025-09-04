J-CAST ニュース

【女子バレー】4強入り日本は「アジアの誇り」、中国メディア大絶賛...8強逃した自国代表は「徹底的に総括し反省すべき」

2025.09.04 15:54
スポーツ班
    中国メディアがバレーボール女子日本代表を絶賛した。

  • 日本代表・石川選手（FIVAインスタグラムより）
10年大会以来15年ぶりのメダルに王手

    バレーボール女子世界選手権準々決勝が、2025年9月3日にタイ・バンコクで行われ、世界ランク4位・日本が、同ランク8位オランダにフルセットの末、3－2で勝利。ベスト4入りを決めた。

    第1セットを20－25で落とした日本は、第2セットに入るとペースを上げ、まずは2点を先取。一時、7－10と離されるも、ここから8連続得点を決め逆転に成功し、25－20で第2セットを取った。

    オランダが第3セットを25－22で取り返すと、日本は第4セットを25－22で奪取してフルセットに持ち込んだ。

    15点マッチの最終セットは、日本が3点を先取されるも、10－11から3連続得点を決め逆転。15－12で逃げ切った。これで日本は準決勝進出を決め、10年大会以来15年ぶりのメダルに王手をかけた。

    アジア勢で唯一ベスト8入りし、4強入りを果たした日本の活躍は、中国でも注目され、複数の地元メディアが報じた。

    中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は、「アジアの光：日本女子バレーボールが世界選手権ベスト4進出！中国はベスト8にも入らず、深く反省すべきだ」とのタイトルで記事を展開し、日本の躍進を大絶賛した。

「今大会の石川真佑は本当に素晴らしい」
