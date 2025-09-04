あのちゃんに「『お前なんやねん！』みたいな」　初共演で「殴りかかってきた」も...「おかげで仲が深まった」女性芸人告白

「あのちゃん」ことアーティストでタレント・あのさんが2025年9月2日深夜（3日未明）放送の「あののオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）で、過去に「殴りかかってこようとした」という女性芸人について語った。

カラテカ矢部さんには 「余裕で勝てるなって思いました」

あのさんは、リスナーからの「本気で闘ったら芸能界で誰にギリ勝てると思いますか」という質問を取り上げた。あのさんはこれに、カラテカ矢部太郎さんを挙げ、「余裕で勝てるなって思いました。まじで小柄だし、細いから勝てる」と話した。

自身は身体を鍛えていないため「殴り合いとかだったらとてもじゃないけど誰も勝てないかも」としつつ、「急所を狙ったり」すれば、お笑い芸人のみなみかわさんやお笑いコンビ「アンガールズ」の2人などにも勝てるかもしれないと話した。

一方、相手が女性だった場合には、「のろい人が多いじゃないですか、動きが。だから素早さで勝てると思うんだよね。ひょこひょこひょこって行って痛いところバン！ってやったら」と自信を見せた。

しかし、「ヒコロヒーとかは強いな」と名前を挙げた。「ヒコロヒー意外と速くて、僕のこと殴りかかってこようとした時代もあったので」とし、ヒコロヒーさんと初めて一緒に仕事をした際のことについて次のように振り返った。

「そこまで世に僕というキャラクターが知られていなかったから、僕は僕のままいつも通り変な事言ってたんだと思うんだけど......そしたら（ヒコロヒーさんが）『お前なんやねん！』みたいなかんじで。『うわー！』って殴りかかってきた」

一方で、「そのおかげで仲が深まったんだけど」とも明かした。