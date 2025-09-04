J-CAST ニュース

GACKT、後輩が受けた「卑劣な行為」に怒り「絶対に許せない」　「仲間の魂を取り戻すために、力を貸して」

2025.09.04 19:14
エンタメ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   歌手のGACKTさんが2025年9月4日にXで、「後輩」の音楽機材が盗まれたとして、「これはミュージシャンの魂を奪う行為」と怒りをあらわにし、情報提供を呼びかけた。

  • GACKTさん（2015年撮影）
    GACKTさん（2015年撮影）
  • GACKTさんのX（＠GACKT）より
    GACKTさんのX（＠GACKT）より
  • GACKTさん（2015年撮影）
  • GACKTさんのX（＠GACKT）より

「かけがえのない大切な思い入れのある機材ばかり」

   GACKTさんは、「後輩のバンドマンの機材が山手線で盗まれた」として、ロックバンド「rice（ライス）」の櫻井有紀さんの投稿を引用。投稿は、9月1日にギタリスト・夢時さんの機材がJR山手線車内で盗難されたとして、情報提供を呼びかける内容だ。櫻井さんは、「今ではお金を払っても買えない年代ヴィンテージものや、夢時氏にとって かけがえのない大切な思い入れのある機材ばかりです」と訴えている。

   GACKTさんは「卑劣な行為としか言いようがない」と怒りをあらわに。「ミュージシャンにとって機材は生命線。サムライにとって刀を奪われるようなもの」と説明し、「これはミュージシャンの魂を奪う行為。絶対に許せない」と非難した。

   続けて、「情報を持っている人は届けて欲しい。仲間の魂を取り戻すために、力を貸してほしい」と情報提供を呼びかけた。

GACKT
姉妹サイト