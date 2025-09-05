アインシュタイン・河井ゆずる、転売アカウント名指しして「絶対買わないで」　共感の声続々

お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるさんが2025年9月4日、チケットの転売をめぐる注意喚起を行い、ネットの注目を集めている。

「リセール機能をつけてください......どうか......」

河井さんは4日、自身が出演するお笑いイベントのチケット転売を行うX投稿を引用し「こんなアカウントから絶対買わないでください」と呼びかけた。

転売されていたのは、9月25日に東京都千代田区の有楽町朝日ホールで開催予定のお笑いイベント「お同期さん」のチケットだ。河井さんのほか、ピン芸人の狩野英孝さん、「モグライダー」の芝大輔さんが出演するイベントだ。

よしもと公式のチケットサービス「FANYチケット」で会員向けに抽選販売されていたもので、一般発売は6日からスタートする。

河井さんの投稿後にアカウントは削除されたが、投稿では譲渡するチケットの座席列などを公開した上で、「求）ご提示ください」としていた。「お求めの方はDMにてご連絡下さい。金額明記されていない方には返信致しません」とし、暗にチケットの額面以上の金額を求めるものだった。

河井さんの呼びかけには、「こういう人達が作る空席は無くなってほしい。観に行って空席がある時悲しくなる。やむを得ず行けなくなった人の空席は仕方ないけど。ゆずるさんパトロールありがとうございます。1人でも多く行きたい人が行けますように」「こう言う人から絶対買いません！ FANYからしか買わないです どの界隈もこう言う方々居るからザワザワしますね...注意喚起ありがとうございます」など、憤る声が相次いだ。

「見たい人が見れるチケット購入法を考えてほしいですね」「本人がこうやって言ってくれるの良すぎる〜！ リセール機能をつけてください......どうか......ゆず兄の力で......」など、吉本側に公式リセールなどの対応を求める意見もある。