石破氏退陣表明に野党「敬意」「お疲れ様」続々　際立つ玉木代表の発信「死に体、他国も野党も相手にしない」

石破茂首相の退陣表明会見を受け、SNSでは野党議員らから次々とコメントが寄せられている。

ねぎらいや敬意を示すコメントが多い中、異色なのが国民民主党の玉木雄一郎代表による厳しい指摘だ。波紋も広がっている。

「国益を守るべく努力されたことに、敬意」「大変な重圧と責任だったことと思います」

石破氏は2025年9月7日、首相で記者会見を開き、退陣の意向を表明した。これを受け、国会議員も相次いでSNSで反応した。

立憲民主党の枝野幸男元代表は「立場は違いましたが、総理としての重責を担われ、特にトランプ関税に正面から立ち向かって国益を守るべく努力されたことに、敬意を表します」と投稿。

同じく立憲の蓮舫参院議員も「国内外の課題に向き合ってこられたご功績には敬意を表します」とした。

田島麻衣子参院議員は、「2019年の初当選以来、安倍・菅・岸田・石破総理と予算委員会での質疑等を経験したが、野党議員の質疑に対しても、おごりは一切感じられず、立場を超え最も誠意ある答弁をされた事に、敬意を表します」とつづった。

日本維新の会代表・大阪府知事の吉村洋文氏は「石破総理、総理の任、お疲れ様でした。国のトップとして物事を動かしていくこと、大変な重圧と責任だったことと思います」と石破氏に寄り添い、「与党内からも野党からもマスコミからも批判の矢面に立たれました。批判は簡単ですが、現実に物事を動かすことは簡単ではありません。政党は違うけれど、本当にお疲れ様でした」とした。

同党共同代表の藤田文武衆院議員も、「石破総理、厳しい国際環境の中での重責、本当にお疲れ様でした」としている。