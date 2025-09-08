石破首相の退陣発表にイーロン・マスクが「厄介払い」？　アフリカ開発会議での発言も批判

石破茂首相が2025年9月7日に退陣の意向を表明したことについて、米実業家のイーロン・マスク氏が「Good riddance（厄介払いだ、せいせいした）」とコメントした。

「このままでは日本は無くなり、かつて日本人が住んでいた島々だけが残るだろう」

石破氏は7日に記者会見を開き、辞意を表明。マスク氏は8日未明、石破氏の退陣表明を伝える海外Xアカウントに対し、「Good riddance（厄介払いだ）」とのコメントを寄せた。

これまでも度々、石破氏への反発を明かしていたマスク氏。7日にも、横浜市で8月に開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD）の閉会式での石破氏のあいさつに、批判的なコメントをつけていた。

石破氏が「日本はアフリカの皆さんと共に笑い、泣き、汗をかきながら、アフリカが直面する課題の解決に一つ一つ取り組んでまいります」と語っていたことに対し、「これが続けば、日本はなくなり、かつて日本人が住んでいたいくつかの島々だけが残るだろう。国家とは国民そのものであり、土地ではない」としていたものだ。

辛辣なコメントに、SNSでは「すげ～イーロン・マスク氏がまじで言ってる『Good riddance』(嫌な奴がいなくなってせいせいした」「まさかイーロンに酷評される石破、、、」「イーロンwwwwwwwww 最高だぜありがとうwwwwwwwww」など、驚きの声が上がっている。