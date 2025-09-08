J-CAST ニュース

小柳ルミ子、愛犬急死から49日「毎日涙が止まらない」　仕事後に発覚...人生初の心療内科へ

2025.09.08 17:59
エンタメ班
   歌手の小柳ルミ子さんが2025年9月8日にブログを更新し、元保護犬の愛犬が急死して49日を迎えたとして、「今も毎日涙が止まらない」などと心境を明かしている。

  • 小柳ルミ子さんのインスタグラム（＠rumiko_koyanagi）より
  • 小柳ルミ子さんが2025年9月8日に公開したブログエントリーより
  • 小柳ルミ子さんが2025年9月8日に公開したブログエントリーより
  • 小柳ルミ子さんが2025年9月8日に公開したブログエントリーより
  • 小柳ルミ子さんが2025年7月23日に公開したブログエントリーより
「もっと一緒にいたかったよ」

   小柳さんは保護犬だった女の子・ルルを20年に迎え、かねてブログで溺愛ぶりを伝えてきた。25年3月には11歳の誕生日を祝ったばかりだった。

   しかし、7月22日夜に「ルルが亡くなりました　仕事終わって帰宅したら息がありませんでした」などと報告した。8月23日には人生で初めて心療内科を受診し、その後も通い続けているという。

   今回は「今日　ルルの49日です」と題したブログエントリーを公開した小柳さん。本文では、愛犬の死をめぐって、

「もう49日なのか　まだ49日なのか　今も毎日涙が止まらないので　同じ日々が49回只過ぎただけです」

と胸中を明かした。また「もっと一緒にいたかったよ」「ママはルルたんが生きがいだったよ ママの命だったよ ママの全てだったよ」と切実な思いをつづり、下記のようにも伝えている。

「こんなにも こんなにも愛させてくれて有難う　こんなにも こんなにも幸せをくれて有難う　ルルに出会えた事 心から感謝してるよ」
「ルルたん 会いたいよー　ママの命ある限り ルルをずっと愛し続けるよ！有難うルルたん！」
