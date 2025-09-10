【女子バレー】日本は「驚異的」中国メディア大絶賛...自国代表には強烈ダメ出し「重圧への対応力、精神力、経験が不足」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年9月9日、女子バレーボール日本代表の特集記事を組み、7日に閉幕したバレーボール女子世界選手権（タイ・バンコク）での日本代表の躍進を絶賛した。

「日本は素晴らしいパフォーマンスを見せた」

日本は予選ラウンド・プールHで、カメルーン、ウクライナ、セルビアに勝利し、3戦全勝で決勝ラウンドに進出。決勝トーナメント1回戦では、開催国タイを相手に3－0（25－20、25－23、25－23）で勝利し、準々決勝進出を決めた。

オランダとの準々決勝は、フルセットの激戦に末、3－2（20－25、25－20、22－25、25－22、15－12）で勝利した。

準決勝では、強豪トルコに1－3で負けた。日本は第1セットを25－16で先取するも、第2セットを17－25で落とすと、以降は流れを引き戻すことができなかった。

4大会ぶりのメダル獲得を目指して臨んだ3位決定戦では、ブラジルにあと1歩及ばなかった。第1、第2セットを失った日本は、第3、第4セットを取り返すも、最終セットを16－18で落としメダルを逃した。

中国メディア「捜狐」は、アジア勢最上位の成績を残した日本のパフォーマンスを手放しで絶賛した。

記事では「日本は、セルビアやオランダといった強豪チームを破り、準決勝に進出するなど、大会で素晴らしいパフォーマンスを見せた。3位決定戦ではブラジルに惜敗したものの、チームは驚異的な粘り強さと精神力を発揮した」と評価した。