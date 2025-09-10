木更津の祭りでまさかのごみ捨てシステム、「画期的すぎる」とX注目　実は15年以上前から運用...回収の効率化に効果

千葉県木更津市で毎年行われている祭り「やっさいもっさい踊り大会」の会場付近に設置されたごみ捨てのシステムが、「画期的すぎる」として、SNSで注目を集めた。

木更津市観光課の木更津港まつり実行委員会事務局の担当者によると、少なくとも15年前から現在の運用が続いているといい、回収効率が上がったり、自然環境への悪影響や景観悪化を抑えたりする効果があるとしている。

ごみ収集車ごとに分別、ごみは直接投入

2025年8月14日、15日の「木更津港まつり」は、14日の「第51回やっさいもっさい踊り大会」と15日の花火大会をメインイベントに開催された。なお、「やっさいもっさい踊り大会」は、「おさ、おさ、おっさ」の掛け声とともに、通りを踊りながら練り歩くイベントだ。

祭りが終わった8月27日、Xにやっさいもっさい踊り大会会場のごみ捨て場の写真が「画期的すぎる」として投稿され、注目を集めた。写真には、2台のごみ収集車が、ごみの投入口が開いた状態で停車している。それぞれ「びん・かん・ペットボトル」「可燃ごみ」の貼り紙が貼られており、ごみ収集車に直接ごみを投入するシステムのようだ。ごみ収集車のそばには、スタッフとみられる人が2人立っている。

この投稿には9月10日時点で15万の「いいね」が付き、「各地のゴミ箱もコレでお願いしたい」「これは賢い」「祭り会場へ車両進入を防ぐバリケード代わりににもなっててすごく頭いいなと思った」「これなら回収する必要なし！の画期的な方法」といった声が寄せられた。