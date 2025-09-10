J-CAST ニュース

「明日でも毎日来てやる！」男性客が店員を威嚇　動画拡散で「かつ庵」運営会社「警察への相談、法的措置も考える」

2025.09.10 19:12
野口 博之
   トンカツチェーン「かつ庵」の店舗で、男性客と店員がトラブルになり、この客が店員を威嚇する様子が映った動画がXで投稿され、波紋が広がっている。

   このトラブルについて、店を運営する「かつ庵」（本社・東京都港区）は、「他のお客さまや従業員の安全を脅かす過剰な要求・威圧的言動」があったと取材に答え、警察への相談、法的措置も含む毅然とした対応を行うと明らかにした。

「人としておかしいぞ」「あいつ、日本人じゃないよ」

「お前、人としておかしいぞ、オイ！」

   黒いTシャツを着た男性客が、キッチンの右奥とみられる方を右手で指さす。その前に、仲間とみられる別の男性が立ちふさがり、「帰ろう」と声をかける。

   しかし、先の男性客は、怒りが収まらない様子で、「エッ、オイ！ クソガキ」と怒鳴り散らす。

「明日でも毎日来てやるか、この野郎、オイ！ なめてるんじゃないよ、このクソガキが、オイ！ クソガキ」

   先の仲間が男性客をブロックし、もう1人の仲間とみられる男性も、男性客の左手を引っ張る。それでも、男性客は、収まらず、こう言い放った。

「あいつ、日本人じゃないよ。あいつ、日本人じゃないよ」

   こう言って、左奥にいた女性店員にも何か話しかける。

「オイ！ テメェ、表に出ろ、この野郎！」

   仲間から、「もう帰ろう」と制止されるが、男性客は、「オイ！ お前帰るまでずっといんぞ、テメェ、コラ、オイ！ オイ！」とまた怒鳴る。

「テメェ、家帰れねぇようにしてやるか、テメェ、この野郎」

   仲間2人が「帰るよ」と男性客を出口とみられる方向へ誘導する。男性客は、「日本人じゃないよ」「『ハー？』だって」と捨て台詞を吐いて、ようやく去って行った。

   この1分の動画は、男性客らの顔にモザイクをかけた状態で、2025年9月9日にXで投稿された。転載されて、まとめサイトも取り上げる騒ぎになっている。

「タクシーを呼んで」と依頼があり、店員が断ると...
