「もう2番目は要らない」Jリーグ公開動画キャッチコピーが波紋「不適切な表現あった」「当該動画を削除」

2025.09.11 17:25
   Jリーグ（日本プロサッカーリーグ）の公式Xが2025年9月11日、10日に公開した動画に「不適切な表現」があったとして、謝罪と撤回を行った。

「もう2番目は要らない」に批判殺到

   波紋を広げていたのは、クラブチームによるサッカーの大陸選手権大会、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の2025/26シーズン開幕に際して、Jリーグが10日にXで公開したプロモーション動画だった。

   これまでの大会を振り返る動画では、「2年連続で跳ね返されてきた中東の壁」との文字が表示されたあと、ピッチ上で観客に向かってお辞儀をする選手らの写真を背景に、「もう2番目は要らない」というフレーズが画面いっぱいに表示された。

   続いて、「日本勢三度目の正直へ」「もう中東勢の好きにはさせられない」「アジアの中心はJだと示せ」という文章が流れ、ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島、町田ゼルビア、ガンバ大阪の紹介がなされた。

   この動画が公開されると、SNSでは「もう2番目は要らない」とのフレーズに批判が殺到した。23/24シーズンでは横浜F・マリノスが準優勝、24/25では川崎フロンターレがそれぞれ準優勝している。こうした背景から、横浜と川崎へのリスペクトがないとする声が上がった格好だ。

「結局のところ、単純にJリーグへの愛がない」
