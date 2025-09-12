マクドナルド「ハッピーセット」、転売購入＆食品廃棄の対策強め...販売初日迎える　今後の販売方法は？

日本マクドナルドは2025年9月12日、サンリオのキャラクター「マイメロディ」などが付属する「ハッピーセット」の販売を開始した。このメニューを巡っては、転売目的の大量購入や食品廃棄などが問題となった同社が9月9日、新たな対策を発表していた。

「12日の販売状況をふまえ判断してまいります」

25年8月、ハッピーセットのポケモンカード配布を巡って、転売を目的とした大量購入や注文した食品の廃棄などが発生して問題となった。マクドナルドは同月11日、騒動を謝罪したうえで、フリマアプリ運営事業者との協議や購入数の厳密な制限などの対策を行うとしていた。

9月9日の発表では、ハッピーセットの販売方法や販売個数を制限すると発表。タカラトミーの玩具「プラレール」やマイメロディなど4種類のハッピーセットを対象に行うとしており、これらは12日に発売した。

販売個数は、1グループにつき1会計それぞれ3個まで。複数回の購入も制限される。対象の期間は、第1弾が販売される12日～15日と、第2弾が販売される26日～28日だ。

また、販売方法については、12日の販売は店頭とドライブスルーに制限し、モバイルオーダーや宅配サービスでの販売は停止。13日以降については、12日の状況を踏まえて「適切な対応」を判断するとしていた。

実際に販売を開始した12日を迎え、日本マクドナルドは、13日以降の販売方法をどうするのか。また、12日の販売状況や今後の転売対策についても合わせて質問したところ、同社広報部は12日夕、次のように回答した。

「ホームページでお知らせしていることと同じご案内となり、誠に恐縮ですが、13日（土）以降につきましては、本日12日（金)の販売状況をふまえ判断してまいります」