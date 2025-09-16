双子妊娠の中川翔子「むくみも人間の限界に...」　せまる臨月、子は計4000グラム超「ギリギリまでがんばろう」

双子男児を妊娠中のタレント・中川翔子さんが2025年9月14日、「むくみも人間の限界にきてる」などと体調の変化をインスタグラムで報告した。

「塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、」

中川さんは妊娠の経過について、9月10日に「右の子が2287g 左の子2197g ふたりとも2000越えてくれた、、！」と健診結果を報告していた。13日には35週に突入したといい、「これで予定の産院で産める、、！良かった！双子えらいぞ！」という。

14日の投稿では、「双子お腹観察日記 寝るたびに大きくなってるまじで！今日も寝苦しく早く起きてしまった！そんなときはあきらめて後から寝ればいいと学びました」と近況を報告した。

足の写真を披露しながら「なんかもうむくみも人間の限界にきてる 塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、あと少しを楽しむ！ギリギリまでがんばろう」といい、下記のようにも記している。

「いままでサッとやってたこと動けない今ほぼできなくなってる そしてあと少しで自分軸の人生じゃなく自分より大事ないのちをまもる人生軸に変わる 想像できないやー！人生一、人生が変わるときがくる、まもなく！」

投稿のコメント欄には、「足の浮腫びっくりしますよね！あと少し！頑張って」「おみ足のむくみを拝見し、大変さがひしひしと伝わって参ります」「母子共に健康で！応援してます」といった声が寄せられている。

また、中川さんは15日に「あと数日でいよいよ臨月かぁ！」と伝えている。