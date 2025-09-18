【男子バレー】日本がまさかの予選敗退、「暗黒時代に戻ったかのよう」　中国メディアも驚き「昨年までこのような惨状なかった」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年9月18日、男子バレーボール日本代表の特集記事を組み、フィリピン・マニラで開催されている世界選手権での日本代表のパフォーマンスについて、「暗黒時代に戻ったかのようだ」と指摘した。

「大会前メダル候補筆頭だった日本がベスト16にも入れなかった」

予選ラウンド・プールGの日本は、初戦（13日）でトルコと対戦し、0－3（19－25、23－25、19－25）のストレート負け。大事な初戦を落とし、苦しいスタートとなった。

第2戦（15日）はカナダと対戦。第1セットを20－25で落とすと、第2セットを23－15、第3セットを22－25で落としてのストレート負けを喫した。日本は2連敗で、予選ラウンド敗退が決まった。

17日に行われたリビアとの最終戦は、意地を見せ3－0（25－20、25－17、25－12）で勝利。今大会を1勝2敗で終えた。プールGは、トルコ（3勝）とカナダ（2勝1敗）が、決勝トーナメントにコマを進めた。

アジア勢の中で、世界ランキング最上位を誇る日本の予選ラウンド敗退。中国メディア「捜狐」は、「世代交代がうまくいっていない日本が予選敗退」などのタイトルで、今大会の日本のパフォーマンスに言及した。

記事では「大会前メダル候補筆頭だった日本がベスト16にも入れなかった。このニュースは衝撃的だ」とし、次のように続けた。