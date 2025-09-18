当て逃げ事故の皇治、今度は900万円の旧車購入　「もう免許はないです。運転できません」

総合格闘家の皇治選手が、2025年9月17日にインスタグラムを更新。新たに車を購入したことを報告した。

「早く乗れるようになりてぇな」

皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。

皇治選手はYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、25年5月、フェラーリの「ローマスパイダー」を購入したと報告。

さらに6月、インスタグラムで、「安全運転義務違反」で正式に処分が終了したと報告するとともに、「これからの人生安全運転で行きたいと思います」と投稿していた。

その後もXで白のポルシェに寄りかかった写真を公開し、「免許返納は嘘だったんだね」などの声が上がっていた。

9月17日のインスタグラムで公開された動画では、皇治選手が赤い車とともに登場。こう語った。

「急に旧車に目覚めて、こういうのがほしいな、1台持っとこうと思って、買っちゃった」

「シェベル。1969年の車で、どんどん価値が上がってくらしい」

皇治選手は運転席に座り、エンジンもかけて見せたが、「もう免許はないです。運転できません」と明かつつ、「免許なくたって別に買えるからね」。

カメラマンから値段を聞かれた皇治選手は、「このおもちゃ？ 高ない」と言いつつ、900万円だったと明かした。

最後に皇治選手は「早く乗れるようになりてぇな」とつぶやいていた。