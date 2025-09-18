茂木敏充氏、特派員協会で通訳の英語にツッコミ　政治団体解散めぐり「not scandal」

自民党の総裁選（2025年9月22日告示、10月4日投開票）に立候補を表明している茂木敏充前幹事長が2025年9月18日に東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見し、自らの政策について説明した。

今回の総裁選に出馬する人で、特派員協会で会見するのは茂木氏が初めて。通訳の英語を訂正する場面もあった。茂木氏は米ハーバード大学大学院を修了（公共政策）している。

通訳が訳すのを待たずに日本語で答える

特派員協会で日本語を話す人が会見する場合、（1）記者が英語で質問（2）通訳が日本語に訳す（3）登壇者が日本語で回答（4）通訳が英語に訳す、という流れが一般的だ。ところが茂木氏は英語で質問されると、（2）を待たずに日本語で答えた。

通訳の内容にツッコミを入れる場面もあった。そのひとつが、政治資金をめぐる問題だ。茂木氏をめぐっては、自らの資金管理団体が、使途公開基準の緩い政治団体「茂木敏充後援会総連合会」に寄付をしていたことが「抜け穴」だとして24年に問題視された。このことへの見解を求められた茂木氏は、

「法令に沿って、これ（寄付）についてはしっかりと報告をしてきたつもりだが、疑念が持たれることがあってはいけないということで、すでに、この講演会連合会についても、解散の手続きを取ったとったところだ」

などと回答。解散目的を通訳が「in order to avoid such scandals or doubts」（そのような不祥事や疑念を避けるために）と訳したところ、茂木氏は間髪入れずに「not scandal」（不祥事ではない）。会場からは笑いが起きた。