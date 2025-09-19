「監督はキム・ヘソンを忘れたのか」 出場機会激減のキム・ヘソン、起用法に韓国メディア「大ブーイング」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の起用を巡り、韓国メディアがデーブ・ロバーツ監督（53）に不満をぶつけている。

「キムは守備と走塁は優れているが...」

大リーグ1年目のキムは、7月中旬に左肩を痛め、7月30日に負傷者リストに入った。リハビリを行いながら8月下旬にマイナーの試合に出場し、調整を行った。

9月2日に大リーグに復帰したが、復帰後は出場機会が激減。9日のコロラド・ロッキーズ戦以降、スタメン出場がなく、15日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦を最後に打席に立っていない。

大リーグ復帰後は、打撃面の課題が浮き彫りに。直近6試合で13打数6三振と振るわず、低迷が続いている。

スポーツ紙の報道によると、ロバーツ監督は15日、報道陣の取材に対応し、「彼（キム）は守備と走塁は優れているが、左腕に対してボール球を追いかけて、コンタクトが少ない。ポストシーズンでボール球を追いかけて四球を選べないのは厳しい」などと課題を指摘したという。

ロバーツ監督がポストシーズンを見据えてチーム作りをしていく中、出場機会に恵まれないキム。韓国メディアは、指揮官の起用法に不満を隠さなかった。

「OSEN」（ウェブ版）は、「ロバーツ監督はキム・ヘソンを忘れたのか、またベンチとは...」などのタイトルで記事を公開した。