スリムクラブ真栄田、チョコプラ「丸刈り反省」に言及？　相方・内間が丸刈りやめた理由を考察

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんが2025年9月18日、丸刈りが特徴的な相方の内間政成さんの近影をXで披露した。この投稿は、「丸刈りが謝罪という事は...」と始まるため、チョコレートプラネットが同日18日に公開した「謝罪動画」の内容を受けてのものとみられる。

「長い23年間の謝罪が終わったって事か」

真栄田さんは18日、金髪姿で微笑んでいる内間さんの写真をXに投稿。「丸刈りが謝罪という事は」と書き出し、内間さんが23年間にわたって丸刈りだったと明かした。それにもかかわらず髪を伸ばし始めたことについて、「長い23年間の謝罪が終わったって事か。お疲れ様」とコメントした。

この日18日は、チョコレートプラネットの「謝罪動画」もSNS上で話題になった。松尾駿さんは一般人のSNS利用に関する発言を謝罪。そして最後に、このコンビは初心に帰るという意味で丸刈りにしていた。

真栄田さんの投稿は、チョコレートプラネットの丸刈り行為を受けてのものとみられる。

SNS上では、「これはそうとう反省してますね」「重罪犯キャラ笑」「そう言う解釈もあるのかw」「そんなに長い謝罪...」などの声が寄せられたほか、内間の近影に対し、「髪あるほうがイケメンや」「内間さん今こんな感じなんだ！」「この髪型かわいいな」などと褒める声も上がっている。