長谷川理恵51歳、美ボディ全開！引き締まったウエストが圧巻　「めちゃくちゃカッコいいカラダ」

モデルでタレントの長谷川理恵さん（51）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストの美ボディを披露した。

「ランナーズハイならぬ断酒ハイ？！」

長谷川さんは、「断酒生活、早いもので残すところ1週間！」と報告し、ウエストが際立つ自撮りショットを投稿。

つづけて、「血液検査の数値も楽しみだし 何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫」と振り返り、「ついでに浮腫みまでとれて体重も減 メンタルは安定するしまだまだ続けたい気持ちになるのは ランナーズハイならぬ断酒ハイ？！うん、そんな感じ」とつづっていた。

また、「話は変わりますが世界陸上で目にするアスリート女王達の美しき肉体」とし、「中距離選手と短距離選手の間くらい...目指すイメージ！！徐々にパンプアップしていこう」と決意を表明していた。

インスタグラムに投稿された写真では、ウエストがみえる黒いトップスとストライプ柄のパンツを着用。キャップをかぶり、スマホを片手に自撮りをして、引き締まったボディラインを披露していた。

この投稿には、「めちゃくちゃカッコいいカラダ」「カッコいい筋肉」「鍛え上げたBODY」「すご過ぎ」「かっこいいお腹と、くびれ」といったコメントが寄せられていた。