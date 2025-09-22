「日本の人を信じる」東京世界陸上・競歩「金」ボンフィム選手、なくした結婚指輪見つかり歓喜

「東京2025世界陸上」の男子20キロ競歩で優勝したブラジルのカイオ・ボンフィム選手が2025年9月21日にインスタグラムのストーリーズを更新。レース中に紛失した結婚指輪が見つかったことを明かした。

「皆さん、私の指輪が見つかりました」

ボンフィム選手は20日に行われた男子20キロ競歩で金メダルを獲得したものの、レースの途中で、結婚指輪を紛失してしまったことを告白。「日本の人を信じる。20キロのときも35キロのときも日本人は日本以外の選手にも声援をくれた」「助けてください」と呼びかけていた。

その後、ボンフィム選手自身が21日にインスタグラムで、指輪紛失を伝える自身の動画に「ONDE ESTÁ A ALIANÇA DO CAMPEÃO MUNDIAL CAIO BONFIM」（世界チャンピオン、カイオ・ボンフィムの指輪はどこにあるのか）とつづったリール動画を公開。

動画にはボンフィム選手のものと思われる指輪の写真が表示されたPC画面が映され、ボンフィム選手は、「gente a minha aliança foi achada」（皆さん、私の指輪が見つかりました）と報告した。

この動画のコメント欄には、「日本で本当にラッキーだったね」「指輪が見つかって本当によかった！」「すごい話だね！」という声が集まっていた。