優里、タンクトップからのぞくタトゥー...増えた？　「カッコよすぎ」「もうそんなもんにしといて」

シンガーソングライターの優里さんが、2025年9月12日にインスタグラムを更新。ライブのために訪れた上海での写真を公開した。タトゥーが目立つタンクトップ姿に、ファンからさまざまな声が寄せられている。

「右腕だけって決めてる」祖母との約束明かしたことも

優里さんはインスタグラムで「上海でも古着見てる」と投稿し、レコード店や古着店を訪れた写真を公開した。

レコードを探す写真では、タンクトップから上半身のいたるところに入れられたタトゥーがあらわに。たびたび注目を集めていた右腕だけでなく、今までの写真では見られなかった、首の下や脇腹周辺のタトゥーものぞいている。

コメント欄には「タトゥーふえてる！！！ カッコよすぎ！！」「優里さんにタトゥーは本当にかっこいい」「タトゥーいつの間にか増えてる もう、そんなもんにしといてください」「タトゥー首にまで、、おばあちゃんとの約束は？？？」などと書き込まれている。

優里さんは23年2月、YouTubeで、右腕に新しいタトゥーを入れたことを報告するとともに、今後新たにタトゥーを入れるとしたら「こっち（右腕）だけって決めてるよ。ばあちゃんと約束したからな」とも語っていた。