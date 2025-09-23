小泉進次郎氏めぐる7年前の「定年40歳」発言がトレンド入り　「文脈歪めた」指摘も...「彼なら言いかねない」？

自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農水相による、2018年10月の講演会での発言がSNS上で拡散されている。

「40歳で定年とし、何度も人生のレールを変えることをやりやすくする」

小泉氏は25年9月20日、都内で記者会見を開き、自民党総裁選への出馬を正式に表明した。

会見では、「もう1度国民の声を聞き、国民の思いを感じ取り、国民の不安に向き合う。そして国民の求める安心と安全を実現する政党に、自民党を立て直す。私はその先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました」などと決意を語っている。

こうした矢先、にわかに注目を集めているのが18年10月に開催された第60回全日本病院学会の「特別鼎談」での発言だ。医療従事者専用サイト「m3.com」に掲載されたレポート記事を発端とするもので、小泉氏は同学会の学会長で全日本病院協会会長の猪口雄二氏、同協会副会長の安藤高夫衆院議員との鼎談で、「今後の社会保障を語る上でのキーワードである『人生100年時代』の提唱者として、その経緯やこの言葉に込めた思いを語った」という。

SNSでは、小泉氏が「例えば、40歳で定年とし、何度も人生のレールを変えることをやりやすくする。今までのレールを変えることが当たり前であり、それが可能な社会にしていくべき」などと語っていた場面が拡散され、批判が殺到した。

「定年40歳なのに年金は80歳から？ どうやって生きていくんだよ！」などとする投稿が相次ぎ、「定年40歳」がXトレンド入りする騒ぎとなっている。