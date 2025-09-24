ATSUSHIモノマネ芸人、TAKAHIROの「婉曲な批判」に反応→心境語る　「...まさか違いますよね？」

EXILE・ATSUSHIさんのモノマネ芸人・RYOさんが2025年9月24日、婉曲な批判を書き込んでいたTAKAHIROさんの投稿を引用リポストし、自身を批判しているのではないかとXで反応した。

「嘘になる様で寂しい気持ちです」

RYOさんを巡っては、9月4日に亡くなった歌手・橋幸夫さんと面識がないにもかかわらず通夜に出席したとして批判が出ている。9日の投稿では、「報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪している。

こうした中、RYOさんが24日、TAKAHIROさんのX投稿に反応。TAKAHIROさんは16日、次のように投稿していた。

「風上にも置けないやつっていますよね。（風下にも置きたくないけど）くだらないいいわけと保身ばかりのみっともない独りよがりの人間にならないように、改めて克己心を。そう感じた昼下がり」

この投稿に対し、RYOさんは約1週間後に引用リポストでコメント。「この件に関して僕の事を言っているとの憶測があるのでが...まさか違いますよね？」（原文ママ）と疑問を投げかけたうえで、次のように伝えている。

「もしこれが僕を指しているのならTBSテレビのドッキリで共演した事や舞台挨拶で皆さんの前で僕を相方と紹介してくれた事が嘘になる様で寂しい気持ちです」