TWICEモモに共演者「やばいの？」「怪しいな」　愛犬めぐる言動で騒然...「彼氏バレ」疑う視聴者も

韓国発の9人組ガールズグループ「TWICE」が2025年9月22日放送のバラエティー番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演した。メンバーのモモさんによる愛犬をめぐる言動が、「なんか怪しい」などと共演者や視聴者に騒がれている。

「犬3...あ、あ、2匹飼ってます」

番組ではTWICEの生い立ちが取り上げられ、MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也さんが「モモちゃんは犬飼ってるの？」と尋ねる場面があった。モモさんは、

「犬3...あ、あ、2匹飼ってます」

と答えながら、始めは指3本で示したものの両手を寄せてうつむき、2本に変えていた。上田さんが「今3って言わなかった？」とツッコむと、モモさんは「言ってないです」と即座に反論。微笑みながら口の前に人差し指を立て、下に向けた両手を左右に広げるジェスチャーを見せ、「2匹です」と強調していた。

番組のレギュラー陣が「あれ？」「なんかあんの？」「3ってなるとやばいの？2匹までしか飼っちゃいけないとかあるの？」とざわつく中、自身も犬を飼うTWICE・ナヨンさんが「1匹は私です」と切り込んだ。

しかし上田さんは「なんか怪しいなこれ」「ぶっちゃけ1人2匹までなの？」と続け、言葉を詰まらせるモモさんの姿を受けて、「どうやらそうみたいね。この人3匹飼ってまーす！ルール破ってまーす！」として笑いを誘っていた。