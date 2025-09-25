総勢71人、HKT48・NGT48が合同イベント　1年前の「よそよそしさ」一転、切磋琢磨で「もっと素敵なステージ」に

福岡を拠点にするアイドルグループ・HKT48や、新潟が拠点のNGT48の現役メンバーや卒業生が参加するイベント「Boosty ファンまつり2025」が25年9月20日から21日にかけて、都内で開かれた。

トークショーやライブパフォーマンスで構成され、ライブではお互いのグループの楽曲を交換する形で披露したほか、両グループが一緒に歌う楽曲もあった。開催は2年連続で、出演者からは「より距離感が縮まって、すごく一体感が生まれた」といった声も出た。

「君とどこかへ行きたい」「Maxとき315号」を両グループで歌う

イベントは、チケットやNFT販売機能を持つ、「推し活」プラットフォームの「ブースティー（Boosty）」が、ユーザーを対象に主催。コロナ禍以前の「握手会」に代わる「おしゃべり会」といった交流イベントに加えて、多数のトークショーでファンを楽しませた。

そのうちのひとつが、両グループによるミニ運動会。バランスボールを使ったレースなどが行われ、HKT48・山内祐奈さん（26）がファンの目をくぎ付けにした。山内さんは、テレビ番組「HKT青春体育部!」（19～21年、KBCテレビ）で独特のドリブルを披露し、ファンの間では「ドリブルモンスター」の異名もある。今回のステージでも山内さんはボールを後方の機材席に飛ばし、会場をわかせていた。

グループで歌唱力が最も高い人を決めるテレビ番組「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」の決勝進出経験者によるステージもあった。元SKE48で歌手の野島樺乃さん（24）、HKT48の秋吉優花さん（24）、NGT48の三村妃乃さん（23）が登場し、3人が所属するユニット「Nona Diamonds」の代表曲「はじまりの唄」やSKE48の「不器用太陽」を披露、観客を魅了した。

トークショーの後はライブが行われ、両日ともに両グループから71人が出演。お互いのグループの楽曲を交換する形で披露したほか、両グループが一緒に歌う楽曲もあった。例えばHKT48はNGT48の「青春時計」を、NGT48はHKT48の「メロンジュース」を歌い、HKT48の「君とどこかへ行きたい」やNGT48の「Maxとき315号」を両グループで一緒に歌った。