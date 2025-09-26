「お金のないボディービルダーはみんな食ってる」　青木マッチョが明かす意外な「筋肉飯」とは

お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さんが2025年9月18日に公式YouTubeチャンネルを更新。Vlog形式で、さまざまな芸人仲間と合同トレーニングや筋トレトークをする様子を公開した。

コロチキ西野も驚き！「たんぱく質豊富なんやっけ？」

2023年8月にYouTubeでダイエット企画をスタートし、半年で69キロからマイナス10キロの減量に成功した西野さん。このときから筋トレにハマり、今でもトレーニングを続けているという。

今回の動画では、さまざまな芸人仲間と合同トレーニングをする様子を公開。まずはお笑い芸人・オラキオさん、人気筋肉系YouTuber・アクトレさんと一緒にジムで90分の筋トレを行った。トレーナーもいることで、体を極限まで追い込める環境なのだそうだ。

そして別日には、お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョさんと食事をしながら筋トレトークをする様子も公開。「マッチョが食べたら（筋肉が）でかくなったなと思うの、1個ください」と西野さんが聞くと、青木さんは「パスタ」と即答した。

西野さんが「たんぱく質豊富なんやっけ？ パスタって」と聞くと、「あ、そうなんですよ」と意外な回答。ダイエットに役立つ低GI食品かつ安価で、青木さんは「お金のないボディービルダーはみんなパスタ食ってる」と明かした。

ちなみにパスタの味付けは、貧乏生活をしていた頃は醤油などシンプルなものだったという。さらに、卵やにんにくを加えたりと、アレンジも豊富で、青木さんは今もよくパスタを食べているそうだ。

さらに別の日は、同期だというお笑い芸人・ZAZYさんと合同トレーニングを実施。「ZAZYも補助してくれて、補助があるというのはだいぶでかいんで。合トレやっぱちょこちょこやっていきたいと思いましたね」と語った。

西野さんは筋トレの間に、鶏の手羽先の煮物、カツオの刺身、ひじきの入った卵焼き、はんぺんなど、たんぱく質の多い筋トレメニューの食事の様子も公開した。