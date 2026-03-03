山本由伸の愛犬カルロス、同僚・キケのひざの間にちょこんと　「懐いてる～」「慣れてますね」ファン安心

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が、2026年3月2日にインスタグラムを更新。アリゾナでの春季トレーニングを切り上げ、侍ジャパンに合流したことを報告した。

「日本代表に合流します。精一杯頑張ります！」

山本投手はインスタグラムで、「スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します。精一杯頑張ります！」と投稿。アリゾナでの写真を公開した。

投稿の中には、山本投手の愛犬のカルロスが、キケ・ヘルナンデス内野手とともに、車の運転席に乗っている写真も。キケ選手はカルロスの背中に手を回し、カメラに笑顔を向けている。カルロスはキケ選手のひざの間にちょこんとおさまり、どこか遠くを見つめている様子だ。

コメント欄には「えっ！ カルロス君、キケが預かってるんですか！！」「カルロス君キケさんに懐いてる～」「カルロスくんキケに慣れてますね。安心ですね」「大谷はキケには預けたくないって言ってたな...」などと書き込まれている。

ちなみに、キケ選手をめぐっては、2年前の24年7月にドジャース公式Xの動画で、オールスターゲームに際してユニークな質問をしたところ、大谷翔平選手が愛犬・デコピンの世話を頼みたくない同僚としてキケ選手の名前を挙げた。理由は「なんかデコピンがハチャメチャになって帰ってきそう」。大谷選手はそう笑いながら語り、キケ選手との仲のよさがわかるエピソードとして話題になっていた。