キム・ヘソン最終戦で本塁打、ポストシーズンメンバー入り猛アピール...「キムはもっと長く野球を続けたい」地元メディアも熱望

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）が、ポストシーズンのロースター（出場選手登録枠）入りを猛アピールした。

「キムの切なる願いが120日ぶりのホームランに」

ドジャースは2025年9月29日（日本時間）、敵地T－モバイル・パークで行われたシアトル・マリナーズ戦に、「8番・セカンド」でスタメン出場。2回の第1打席で、先制の3号2ランを放った。

レギュラーシーズン最終戦となったこの日、キムは4打数1安打2打点1三振。大リーグ1年目は、71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録した。出塁率と長打率を合わせたOPSは.699だった。

ポストシーズン直前に「爪痕」を残したキム。複数の地元韓国メディアがキムの本塁打を速報し、ポストシーズンのロースターを独自分析した。

スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「『ポストシーズンに必ず連れて行ってください』キム・ヘソンの切なる願いが、120日ぶりのホームランで花開いた」とのタイトルで、キムの今シーズン第3号を報じた。

記事では「これでキム・ヘソンの初のMLBレギュラーシーズンは幕を閉じた。しかし、キム・ヘソンはもっと長く野球を続けたいと願っている。ドジャースのチームメイトと共にポストシーズンの舞台に立つという強い願望が、120日ぶりの本塁打で爆発した。まるでキム・ヘソンがデイブ・ロバーツ監督に向けて『ポストシーズンに連れて行ってほしい』というメッセージを送っているかのようだった」とした。