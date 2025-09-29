井上尚弥は「偉大だが伝説ではない」、ライト級挑戦で「史上最高の選手」に...「クロフォードは止まらなかった」【米メディア】

米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）は2025年9月27日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の特集記事を組み、伝説になるには3階級上のライト級王者に挑戦する必要があるとの見解を示した。

直近では最強挑戦者アフマダリエフを完封

井上は、ライトフライ級（48.9キロ）、スーパーフライ級（52.1キロ）、バンタム級（53.5キロ）、スーパーバンタム級（55.3キロ）を制した世界4階級制覇王者だ。

バンタム級、スーパーバンタム級で主要4団体（WBA・WBC・WBO・IBF）の王座を統一。プロ戦績は31勝全勝（27KO）と、ほぼ完ぺきなレコードを誇る。

直近では、9月14日に名古屋で、WBA世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）と対戦し、3－0の大差判定で王座防衛に成功した。KOを逃したものの、アフマダリエフの強打を完璧に封じ込め、さらに評価を上げた。

26年5月までスケジュールが詰まっており、その後、階級をひとつ上げ、フェザー級（57.1キロ）に転向する計画もある。

このような状況の中、「ボクシングニュース24」は、「井上は偉大なチャンピオンだが、まだ伝説になっていない」とし、井上が「伝説」になるために必要な「挑戦」を具体的に示した。

同メディアが提示したのは、WBC世界ライト級王者シャクール・スティーブンソン（米国、28）への挑戦だ。スティーブンソンは、フェザー級、スーパーフェザー級（58.9キロ）、ライト級（61.2キロ）を制した世界3階級制覇王者で、現在、井上より3階級上のライト級王座を保持している。