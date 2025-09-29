「電車内で相手が先に手を出したが、正しくなかった」　外国人配信者が暴力を謝罪、ネットでは批判収まらず

スペインから来たという外国人男性が、電車内で注意した乗客を突き飛ばした問題で、この男性は、ユーチューブに投稿した動画でトラブルについて謝罪した。

動画では当初、「乗客が先に手を出したので、反応は当然だった」とも主張したが、批判は止まなかった。男性は、再び動画を投稿して、泣きながら全面的に謝罪する事態になっている。

自らも手を出したことに、「防御しただけだ」と主張

この男性は、九州北部のJR九州の路線と見られる電車内で、ライブ配信で大声を上げ、注意しに来た中年男性の日本人乗客とトラブルになった。

日本の人気漫画「ワンピース」の主人公ルフィを気取り、麦わら帽子をかぶって優先席に座っていると、乗客が右手で胸を叩くような仕草をして「うるさいよ」と注意した。何回かのやり取りの後、男性は、背後から乗客を突き飛ばし、この乗客が車掌に「暴力です」と訴える騒ぎになっていた。

男性は他にも、カラオケ店に向け花火を打って大騒ぎしたり、日本の民家らしき場所に侵入して警察を呼ばれたりして、その様子が配信されていた。

ネット上では、男性への批判が巻き起こり、ライブ配信チャンネルが削除されるなどした。その後、男性は2025年9月25日、乗客を突き飛ばしたことへの謝罪と題して、自らのユーチューブチャンネルに投稿した動画でトラブルについて釈明した。

そこでは、男性は、世界中のメディアで取り上げられたと明かし、まず両手を握りながら、「皆さんのお許しを請います」と頭を下げた。「私は、酷い反応をして、行動が正しくなかった」としながらも、正当性を主張した。乗客は、酒に酔っており、普通の状態ではなかったとして、胸を触られたり、鼻や口をつかまれたり、暴力があったと訴えた。乗客について、「典型的な人種差別主義者だ」とも主張した。自らも手を出したことについて、防御しただけだとし、「彼が手を出そうとしたので、私の反応は当然だった」と強調した。多くの人たちが自分を擁護してくれたとしたが、別の車両に乗り換えるなど、もっと賢く行動すべきだったと反省点は口にした。