「デヴィ夫人と同居」美女口笛奏者、3年前に第1子誕生...「激レアさん」＆インスタで報告　デヴィ夫人も抱っこ

タレントのデヴィ夫人と同居する女子大学生として話題になった口笛奏者の加藤万里奈さんが2025年9月29日にインスタグラムを更新し、結婚と第1子の誕生を報告した。

「元気で優しい女の子を出産」

2021年頃から「デヴィ夫人と同居する女子大生」としてメディアで話題になっていた加藤さん。同日放送された番組最終回となった「激レアさんを連れてきた。」（テレビ朝日系）に出演し、いまは居候していないものの、週3回程度会っていること、3年前に出産していたことが明かされた。

放送後、加藤さんはインスタグラムを更新し、「ご報告が遅れましたが、、、私 加藤万里奈は結婚しました！」とあらためて報告。「元気で優しい女の子を出産しました！」と明かした。現在については、「家族で にぎやかに、笑い声と泣き声と口笛が混ざり合う毎日を送っております」とつづった。

また、ポストには赤ちゃんを抱っこし、穏やかな表情を浮かべているデヴィ夫人の写真を公開。「写真は産まれてすぐデヴィ夫人に名前を命名していただき、抱っこしてもらっている娘」と紹介し、「皆様 どうぞ温かく見守っていただけたら嬉しいです」とつづっていた。

このポストに加藤さんの元には、「ご結婚&ご出産おめでとうございます！」「これからの生活楽しんでください！！」という声が集まっていた。