今季限り退任のDeNA三浦監督、「最低ラインの責任果たした」と球団OB...バット蹴り飛ばしバウアーは「野放しにしていた感が」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月29日にユーチューブを更新し、今シーズン限りで退任するDeNA三浦大輔監督（51）について、「最低ラインの責任を果たした」と評価した。

「三浦監督は一応、形をつけたような感じはする」

三浦監督は現役時代、横浜一筋で投手としてプレー。「ハマの番長」の愛称で人気を博した。16年に現役引退し、野球解説者などを経て19年にコーチに復帰した。

20年に2軍監督を務め、オフにアレックス・ラミレス監督（50）の退任に伴い、1軍監督に就任した。

就任1年目はリーグ最下位に終わったものの、2年目の22年は2位、3年目、4年目は3位でAクラスを死守した。4年目の昨シーズンは、リーグ3位ながらもクライマックスシリーズ（CS）を勝ち抜き、日本シリーズを制した。

今シーズンは首位・阪神に独走優勝を許すも、巨人との2位争いを制し、CS本拠地開催を決めた。

球団OBの高木氏は、三浦監督の辞任について「2位を確保したら（三浦）大輔でもいいと思っていた」と切り出し、次のように評価した。

「クライマックスを（本拠地に）持ってきて、最低ラインの責任を果たした。昨年は（リーグ）3位から下剋上で日本一。今年、牧（秀悟）とか宮崎（敏郎）とかが途中で離脱した。（タイラー）オースティンもままならない。筒香（嘉智）は前半、調子が悪かった。そんなことを考えると、揃わない中で阪神の独走を許したこともあるが一応、形をつけたような感じはする」