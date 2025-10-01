藤井聡太七冠らも愛用の老舗将棋対局サイト、24年の歴史に幕　将棋ファンら惜しむ声

インターネット将棋対局サイト「将棋倶楽部24（しょうぎくらぶにじゅうよん）」が2025年10月1日、「将棋倶楽部24年内終了について」の発表を行い、25年末にサービスを終了することを明らかにした。。

藤井聡太七冠も過去のインタビューで同サイトのレーティングを明かしていた

「将棋倶楽部24」は98年末に富士フイルムビジネスイノベーションの社内ベンチャービジネス事業としてサービス開始された、インターネット上で将棋の対局を行うことができるサイトだ。ブラウザのほかアプリ版も提供されている。

01年に有限会社化され、06年からは公益社団法人日本将棋連盟公式のサイトとなっているが、取締役の久米宏氏が1人でサイトの管理・運営を担ってきた。

誰でも無料で利用することができ、ハンドルネームを用いた匿名での対局ができること、またレーティングによる客観的な棋力評価を受けられることで多くのユーザーで賑わった。

PC版・モバイル版・アプリ版があり、多くのプロ棋士らも同サービスを通じた対局を行ってきた。17年6月に「将棋情報局」で公開された記事によると、藤井聡太七冠も過去のインタビューで「将棋クラブ24の点数に当てはめると７歳で1500点。10歳で2400点。13歳で3090点。三段リーグが始まってからこれまで、150点から200点くらいは伸びたと思う」と語っていた。