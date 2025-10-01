関税交渉でSNSから「心温まる応援」続々　ツイ廃・赤沢経済再生相が立ち止まってまで反論したかった「マイル問題」

赤沢亮正経済再生担当相が2025年10月1日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見し、自らが携わった日米関税交渉について振り返った。日米に認識の齟齬があるという見方は否定する一方で、国民に合意内容について理解を求め続けることが必要だと指摘した。

赤沢氏はX（旧ツイッター）をよく見る、いわゆる「ツイ廃」としても知られており、合意に至るまでにSNSで寄せられた『大変心温まる応援』についても皮肉交じりに言及。記者からの声かけに反応する形で、飛行機のマイルをめぐる批判に反論できなかったことが「つらかった」とも話した。

トランプ氏は「テレビで見ている印象より 、はるかに丁寧にディールをやる」

赤沢氏は10回にわたって渡米し、トランプ大統領と交渉する場面もあった。赤沢氏のトランプ評は、

「ディールをされる時は大変タフで、私からすると圧倒されるような思いだったが、日本が『1つ聞いてもらえますか』と言い続ける限り、必ず全部聞いてくださって、丁寧に対応してくださった」

というもの。交渉を振り返って

「後味は悪くないというか、非常にいい交渉ができたなと、私自身は感謝をしているし、敬意を払っている」

などと説明し、トランプ氏の「テレビの印象」との違いも指摘した。

「テレビで見ている印象より 、はるかに丁寧にディールをやる。相手の立場にも配慮する 。相手がものを言い続けている限りは全部聞く」