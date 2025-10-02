J-CAST ニュース

大谷翔平＆山本由伸＆佐々木朗希、私服で球場入り　「めっちゃ爽やか」「カッコいい」大反響

2025.10.02 20:00
エンタメ班
   ロサンゼルス・ドジャースの球団公式インスタグラムが2025年10月1日（日本時間）、大谷翔平選手（31）をはじめとするドジャースの選手たちの私服姿を公開した。

緊張した表情の佐々木朗希選手

   日本時間10月1日、ポストシーズンが開幕。ナ・リーグ西地区1位のドジャースは、中地区3位のレッズと対戦。そうしたなか、球団公式インスタグラムは、大谷翔平選手や山本由伸選手（27）、佐々木朗希選手（23）らが私服で球場入りしているところと思われる様子を投稿した。

   インスタグラムに投稿された写真で大谷選手は、半袖のニットのトップス、チノパンという爽やかなコーディネートで笑顔をみせていた。山本選手は、白いトップスに黒いアウターを羽織り、デニムを着用し、足元はサンダルのようだ。佐々木選手は、白いTシャツを着用。肩にバッグをかけて、緊張した表情だった。

   この投稿には、「めっちゃ爽やか」「カッコいいです」「みなさん、ステキです」「ユニホームとは違った個性の私服」「みんなモデルみたい」といったコメントが寄せられていた。

   なお、ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズを2連勝で下し、地区シリーズに進出。日本時間5日から、東地区1位のフィリーズと対戦する。

ロサンゼルス・ドジャース
佐々木朗希
大谷翔平
山本由伸
