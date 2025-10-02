Vtuberが律義すぎる「詐欺SMS」送り主に遭遇→まさかのやり取り　「お前もうこの仕事やめろ。向いてないよ」

VTuberとして活動する「モーム・エンペル」さんが2025年10月1日、「迷惑メール」の送り主とのメッセージのやりとりをXで公開し、ネットの注目を集めている。

「御連絡していただきましたが、これは迷惑メールです」

エンペルさんは、20年12月からVTuberとして活動している。「諸事情によりタトゥーシールを貼ったらはがれなくなって候」との投稿がXポスト（ツイート）のまとめサービス・togetterで取り上げられ、話題になったこともあるという。

エンペルさんは1日、SMSのスクリーンショットを添え「寝ぼけて詐欺SMSに返信した私と、律儀に答えてくれた詐欺の人」と投稿した。

スクリーンショットによると、詐欺メールの送り主は「お客様がご不在の際に荷物をお届けしました。局でお待ちしております」とURLを添えたメッセージを送信。エンペルさんはこれに「再配達をお願いします」と返信した。

すると、相手からは「御連絡していただきましたが、これは迷惑メールです 私は宅配業者ではなく関係ありません 無視されたらいいと思います」と返信が届いた。

エンペルさんは詐欺メールの送り主に向け、「お前もうこの仕事やめろ。迷惑メールに向いてないよ」とつづっている。

詐欺師自ら注意喚起のメッセージの返信をするというまさかの行動に、「真面目そうだし受けごたえもまとも。カタギの仕事したらいいのに...」「善良な人間よ、普通の会社で働かないか、？」「残された良心が返信してきたのか...」などと面白がる声が上がった。