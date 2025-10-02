今オフ「大リーグ挑戦」韓国人野手、「長打力が足りず守備・走塁は平凡」韓国メディア辛辣...「韓国人野手の成功はまれ」イ・ジョンフさえ苦戦

韓国メディア「マニアタイムズ」（ウェブ版）が2025年10月1日、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズでプレーするソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を組み、ソンの大リーグ挑戦を不安視した。

「韓国のイチロー」は今季、打率.266、8本塁打、55打点

地元メディアによると、ソンは今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦することを表明している。

ソンは、今シーズンからロサンゼルス・ドジャースでプレーしている韓国出身のキム・ヘソン内野手（26）のKBO時代の同僚だ。チーム公式サイトによると、身長182センチ、体重85キロの右投げ左打ちの内野手。

昨シーズンは142試合に出場し、打率.340、19本塁打、104打点、21盗塁、出塁率と長打率を合わせたOPSは.927だった。今シーズンは、144試合に出場し、打率.315、26本塁打、90打点、OPS.917を記録した。

ここ最近、大リーグでは、韓国出身の野手が苦戦している。唯一、ポストシーズンに出場しているドジャースのキムは、レギュラーの座を獲得できず、シーズン終盤は主に代打、代走要員に甘んじた。

「韓国のイチロー」こと、サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（27）は、今シーズン打率.266、8本塁打、55打点でシーズンを終えた。アトランタ・ブレーブスのキム・ハソン内野手（29）は、48試合の出場にとどまり、打率.234、5本塁打、17打点だった。