フィリピン在住の元あいのり出演者、M6.9の地震に遭遇　「母は強いとはこの事か？」テキパキ行動

恋愛観察バラエティ番組「あいのり Asian Journey」（フジテレビ系）に出演していたでっぱりんさんが2025年10月2日にブログを更新し、移住先のフィリピンでマグニチュード6.9の地震に遭遇したことを明かした。

「あまりにも凄い揺れだった」

9月30日、フィリピン中部セブ島の北部沖でマグニチュード6.9の地震が発生していた。

現在、セブ島に移住して生活していることを明かしていたでっぱりんさんだが、2日に「フィリピンでマグニチュード6.9の地震をはじめて経験した」というブログを公開。冒頭で「みなさん心配の連絡ありがとう」「我が家は大丈夫です」と報告した。

一方、地震が発生した際の状況についても説明。本人によると、発生したのはフィリピン時間の22時で、娘はベッドに寝転がり、夫は食事中、自身はゲームをしていたとのこと。突然、「え？地震！？ってなって数秒後に凄く強い揺れが来ました」と明かした。

でっぱりんさんは「あまりにも凄い揺れだったから怖かったけど夫が私よりも怖がってた」という。発生時は「夫が玄関を開けるとマンションに住んでるみんなが叫んでて」という状況で、怖がる夫には玄関を開けておくこと、愛犬をつなぐこと、娘と一緒にいるよう指示をし、ひとりで外に出るための準備をしたことを明かした。