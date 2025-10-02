「顔芸も世界一」　トランポリンW杯3冠、感情ほとばしる森ひかるに注目「絶対良い子やんwww」

東京とパリの五輪2大会連続でトランポリン女子日本代表の森ひかる選手が2025年10月1日にXを更新し、ブルガリア・ヴァルナで9月27～29日に開催された「2025 FIGトランポリン ワールドカップ」を写真で振り返った。

1位になった感動が伝わるような表情豊かなシーンもあり、「応援したくなる」などと反響を呼んでいる。

「WORLD CUPで1位って出た時の私 笑」

森選手は同大会で個人（57.20点）、シンクロナイズド女子、ミックスシンクロの3競技で金メダルを獲得し、Xで「3冠＆自己ベスト更新」と報告した。表彰台での写真を披露しながら、下記のようにメッセージを伝えている。

「イギリスから大会に行く為に、空港までのバス、前泊のホテル、飛行機の予約を自分でして、現地まで1人で行けた みんなに教えてもらいながら 少しずつできることも増えてきた 目の前のことを一生懸命に」

続く投稿では競技中の写真4枚を公開した。結果を知らされた場面で、森選手がユニフォーム姿で口をあんぐりと開けたまま、目を点にして両手を合わせ、左右を見渡して最後はカメラ目線になっている。投稿文では下記のように状況を説明した。

「WORLD CUPで1位って出た時の私 笑」「カメラで追われてるって知らなかった」

投稿はXで4万5000超の「いいね」を集め、「相当な驚きと嬉しさがわかります笑」「びっくり顔で、つられ笑い」「顔芸も世界一」「この子絶対良い子やんwww」「可愛いなぁ～！」「応援したくなる」といった声が寄せられている。

トランポリンW杯は年間複数回の大会があり、上位成績の通算で世界ランキングが決まる。また、W杯とは別に世界選手権がある。