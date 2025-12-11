与沢翼氏、婚活の途中経過まとめる　「夜は19連続フルコースディナー」「もう慣れました」

実業家の与沢翼さんが2025年12月10日にXで、婚活の途中経過を報告した。

これまで会った女性は「合計38名です」

与沢さんは4月に妻と離婚したことを報告。その後、10月にXでSNSを通じて婚活することを明かし、条件については「20代の独身女性」としていた。その後、与沢さんは応募のあった女性との食事風景を映した動画や写真などをXで毎日のように公開していた。

12月10日にはXで女性と寿司店を訪れたことを報告したあと、「婚活の途中経過です。タイで8名、日本で30名の女性と会いました。合計38名です」と、すでに38人と会ったことを報告し、女性と会った時間、場所などをまとめた表もアップした。

与沢さんは「昨日で夜は19連続フルコースディナーをしました。昼間、私は仕事してないので、なんとかなってます。もう慣れました」と、空き時間が多いため、1日2人と会うなどのスケジュールをこなせているようだ。

また、今後については「来年以降、彼女候補の子を海外旅行や2回目の食事に自分から誘います」と報告。現在までに2回以上会った人はいないとし、「付き合ってからも顔出ししたくないなら、それはそれでいいかなと思っています。その子の考えを尊重します」とつづっていた。

なお、会った場所が「自宅」になっている女性も多くいるが、与沢さんは「はっきり言うと、すぐお家に来る子の方が好きです。元奥さんとも出会った日に一緒に帰りましたが、11年続きました」とつづっていた。

この一連の投稿に与沢さんの元には、「婚活で女性をこんな感じで管理している人初めて見た」「求人募集みたいになってきたｗ」という声が集まっていた。