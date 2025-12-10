体調不良で療養→復活のB'z松本孝弘、元気そう近影にファン歓喜　「かっこいい！」「めちゃくちゃ素敵」

ロックユニット「B'z」公式Xが、2025年12月7日、ギタリストの松本孝弘さん（64）の写真を公開した。
11月からB'zドームツアーがスタート
松本さんは25年6月に体調不良で療養すると発表したが、11月にスタートしたB'zのドームツアーから復帰している。
12月7日のB'z公式Xでは、ファンクラブ会員限定のフォトフレームを紹介。ツアーグッズのパーカーを着て、ギターを持った松本さんの写真を公開した。
Xユーザーからは「きゃー！！！！！ かわいいい！ かっこいい！！！！！」「元気そう よかった」「BOSSのお元気な姿が明日からの活力になります」「チケット取れなかったけど、松ちゃんが元気なって嬉しい！！」「写真ありがとうございます めちゃくちゃ素敵です」などのコメントが寄せられている。
【#BzPARTY】B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP- B'z PARTY限定ARフォトフレーム☆ #LIVEGYM2025 #FYOP pic.twitter.com/dohxtRLkZG— B'z (@Bz_Official) December 7, 2025
