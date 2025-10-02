元世界王者カシメロ、井上尚弥に言いたい放題「悪態」 ファン反発「何を言おうが相手にして貰えなかった、これが全て」

プロボクシングの元世界3階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン、36）が、2025年9月26日に公開されたABEMAボクシング公式ユーチューブチャンネルに出演し、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）にダメ出しをした。

「攻撃されると井上はどうしていいか分かっていない」

カシメロは、10月25日にキルギスのビシュケク・アリーナで、亀田京之介（MR、26）とノンタイトル58キロ契約10回戦を行う。

この試合のプロモーションの一環で来日した際に、同チャンネルに出演。動画の中で、9月14日に名古屋で行われた井上対アフマダリエフ戦の感想を述べ、「井上は自分から逃げた」などと挑発した。

井上は9月14日にWBA世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、30）と対戦し、3－0の大差判定で王座防衛に成功した。直近4試合で2度ダウンを喫していた井上は、アフマダリエフ戦では慎重な試合運びを展開し、アフマダリエフの強打を封じ込めて完勝した。

井上対アフマダリエフ戦について感想を求められたカシメロは、「試合を見たけどつまらなかった。1、2ラウンドで寝た。つまらなすぎた。アフマダリエフに力がないのは分かっていたが、もっと食らいつくと思っていた。井上はビビっていた」などと言いたい放題。

さらに、「井上はうまいよ。よく動くし。井上は本当にフェアに試合をしている。攻撃しているときは、本当に楽しんでいると感じる。だけど、攻撃される側になるとダメだな。攻撃されると、井上はどうしていいか分かっていない。ディフェンスするか、逃げるか。攻撃されると危険だ。（パンチを）食らってしまう可能性が高い」とダメ出しした。

井上への「口撃」は止まらず、ここ最近の試合に言及。カシメロは、井上の試合をチェックしているようで、試合内容を次のように批評した。