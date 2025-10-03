J-CAST ニュース

元NHK中川安奈アナ、肩出しオフショルで麗しき脚組ショットにドキっ...「素敵！美しいです！！」

2025.10.03 07:00
エンタメ班
   2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年9月28日、自身のインスタグラムを更新。秋らしいニット姿を披露した。

  • 中川安奈さんのインスタグラム（＠nakagawa.anna1022）より
「フリーになってから半年」

   中川さんは、「マネージャーさんたちとミーティング」といい、カフェでくつろぐ姿や広場のベンチで座っている様子など、7枚の写真を投稿。「この日は30度近くあってとっても暑かったです」とも語り、外で撮影したショットからも晴天だったことがうかがえる。

   また「フリーになってから半年。たくさんの出会いに感謝しながら、ひとつひとつのお仕事に精一杯取り組む日々...刺激がいっぱいで楽しくて仕方ないです。いつも応援してくださるみなさま、本当にありがとうございます」と感謝をつづっていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、グレーのオフショルダーニットと黒いスカートを着用。スカートはフロントにファスナーが施され、モード感が引き立っている。3枚目では、屋外のベンチに腰掛け、脚組ショットを披露している。

   この投稿には、「いつもセンスが良い」「似合ってますね」「めっちゃ綺麗」「秋のコーデ素敵すぎ」「めちゃ可愛い」「素敵！美しいです！！」「色気がスゴイ」といったコメントが寄せられていた。

